Vermiste Rodechelies (12) terecht

Het twaalfjarige meisje Rodechelies uit Amsterdam Zuidoost, dat op donderdag 13 september verdween, is terecht. Ze is dinsdagavond in goede gezondheid aangetroffen in een woning in Amsterdam, laat de politie weten.

Rodechelies’ moeder is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het verborgen houden van een minderjarige. Dat is een misdrijf en dus strafbaar. Voor het meisje wordt een zorgtraject geregeld.

In verband met de privacy van het meisje wil de politie wil verder niets over de zaak zeggen.