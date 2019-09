Vermiste poes Utrecht duikt op in Vlaardingen

Een poes uit Utrecht is na vijf weken vermist te zijn geweest herenigd met haar eigenares. Volgens Dierenopvangcentrum Vlaardingen, waar het 15-jarige beestje was binnengebracht, was de vrouw „dolgelukkig”. „Ze was haar lieve Noelle al 5 weken kwijt en de hoop verloren dat ze ooit nog terugkwam”, meldt de opvang op Facebook.

Hoe de poes in Vlaardingen was terechtgekomen, weet niemand. De steden liggen zo’n 60 kilometer uit elkaar. De eigenares werd gevonden doordat het dier was gechipt. „Zonder chip was deze link nooit gelegd, dus als je kat nog niet gechipt en geregistreerd is, doe dat dan alsnog”, raadt de dierenopvang katteneigenaars aan.