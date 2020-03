Vermiste Nederlandse vrouwen in Himalaya terecht

Twee Nederlandse vrouwen die sinds maandag werden vermist in de Himalaya in Nepal zijn terecht. Dat staat op de website missingtrekker.com, waar vermissingen kunnen worden gemeld.

De familie van een van de vrouwen heeft aan de site gemeld dat ze zijn gevonden. Volgens lokale media was er ook een begeleider bij. Of die ook is teruggevonden, is niet duidelijk.

Het gaat om vrouwen die op eigen gelegenheid bij het Annapurna bergmassief een trektocht maakten. De vrouwen en hun begeleider waren volgens een lokale organisatie van trekkers voor het laatst gezien bij een controlepost in Besisahar. Op 16 maart hadden ze voor het laatst contact gehad met familie via sociale media.

Er was een zoektocht op gang gekomen.