In de Sloehaven bij Vlissingen is een binnenvaartschip gezonken. Eén opvarende wordt vermist. De politie en de Kustwacht zijn op zoek, met onder meer een helikopter en reddingsboten.

Volgens de veiligheidsregio waren er twee mensen aan boord. Eentje wist in een sloep naar de kant te komen. Die is naar het ziekenhuis in Goes gebracht.

Het schip had water gemaakt in de monding van de Sloehaven en is daarna gezonken. Het schip ligt niet in de vaargeul en er is al een bergingsbedrijf bezig.