Vermiste Kamphuis wellicht in Denemarken gezien

Een getuige heeft gezegd dat hij de vermiste Arjen Kamphuis afgelopen maandag in Denemarken heeft gezien. De politie heeft dat laten weten. Kamphuis was sinds 20 augustus vermist in Noorwegen. Hij werd daar voor het laatst gezien in de plaats Bodø.

Kamphuis is een ervaren hiker. Volgens een vriendin was hij twee weken op vakantie in Noorwegen. Hij zou op 22 augustus terugkomen naar Nederland. De Noorse politie heeft een speciale eenheid op de vermissing van de Nederlander gezet.

Hij zou in Ribe in Jutland zijn gesignaleerd. Nu een getuige heeft gezegd dat hij Kamphuis in Denemarken heeft gezien, wordt ook daar naar de Nederlander gezocht.

Verder blijkt uit onderzoek dat de telefoon van Kamphuis op 30 augustus nog voor 20 minuten in Noorwegen aan is geweest. Hierna zijn de simkaarten verwijderd en is er een Duitse simkaart in het toestel geplaatst. Van dit nummer gaat de Noorse politie de geschiedenis opvragen.

Deze week is tegen de Nederlandse politie gezegd dat Kamphuis in Nederland een opvouwbare kajak had gekocht voor zijn vakantie. Volgens de verkoper wilde hij bij de fjorden van Noorwegen gaan kajakken.

Kamphuis woont en werkt in Amsterdam. Hij is cybersecurityspecialist.

De tent waarin Kamphuis sliep is inmiddels gevonden in Noorwegen. De Noorse politie liet donderdagochtend weten dat ze een oranje tent hebben gevonden met spullen erin en dat tentje zou er al ongeveer drie weken staan.