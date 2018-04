Vermiste Groninger terecht

De vermiste Karel Haan (33) uit de provincie Groningen is terecht. Het is niet duidelijk waar hij is geweest en hoe hij er aan toe is. De politie zegt met hem te gaan praten.

De man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, werd sinds maandagavond vermist. Hij verscheen toen niet op een afspraak in Hoogeveen. In de dagen voor zijn vermissing verbleef hij in Odoornerveen (Drenthe). De politie hield er bij de eerste meldingen rekening mee dat hij tegen zijn wil ergens werd vastgehouden en verspreidde een foto van hem. Zijn auto werd teruggevonden op een weg tussen Zweeloo en Gees, ten westen van Emmen.