Vermiste gevluchte gewonde gevonden

De 21-jarige man uit Den Haag die mogelijk zwaargewond was geraakt bij een ongeluk in het Zuid-Hollandse Voorburg maar vervolgens was verdwenen, is weer terecht. Hij is inderdaad gewond en wordt nog even nagekeken. De politie wil met de man in gesprek zodra agenten hem te spreken kunnen krijgen, meldt de politie Den Haag.

Het ongeluk gebeurde zaterdag rond 19.00 uur op de Parkweg. Een auto met drie inzittenden klapte op een informatiebord en een boom. Het ongeval vond vermoedelijk plaats doordat de auto na een inhaalmanoeuvre een stoeprand raakte. Twee gewonden zijn met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Een van hen liep meerdere botbreuken op.

De derde inzittende, de 21-jarige man, liep na het ongeluk weg. Daarop ging de politie naar de man op zoek. Volgens een politiewoordvoerder in eerste instantie omdat agenten zich zorgen om hem maakten. „Wij zijn er heel blij mee dat hij nu terecht is”, aldus de zegsvrouw. Hoe de politie de man op het spoor is gekomen, wil ze niet zeggen. Wel geeft ze aan dat in de speurtocht naar de man onder meer ook lijntjes zijn gelegd met familieleden en bekenden van hem.

Hoe ernstig de verwondingen van de man zijn, weet de woordvoerder niet. „Hij heeft zich laten behandelen in een ziekenhuis”, zegt ze. Of de man daar nog is, weet ze niet.

De politie hoopt de man snel te spreken over zijn rol bij het ongeluk. Of hij de bestuurder was van de auto, is nog onduidelijk.