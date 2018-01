Vermiste Duitser na zoektocht gevonden

Een Duitser die werd vermist is maandag in goede gezondheid aangetroffen. De politie was in de omgeving van het Groningse Lauwersoog een grote zoekactie naar de 24-jarige man gestart nadat hij als vermist was opgegeven. Hij verbleef in de buurt van Lauwersoog, maar verdween in de nieuwjaarsnacht.

Er werd met speurhonden naar hem gezocht in de bossen. Ook werd er een helikopter ingezet.

Hij werd uiteindelijk in een hotel elders in het noorden van het land aangetroffen. Volgens de politie heeft de man „wat uit te leggen aan zijn verloofde”.