In het water in Weesp is zaterdag een lichaam gevonden. De politie gaat ervan uit dat het de 46-jarige Oskar van Alphen is. Hij is gevonden in het water ter hoogte van het Aquamarin in de Noord-Hollandse plaats.

Van Alphen (46) verdween nadat hij in de nacht van 1 op 2 december een café in zijn woonplaats verliet. Met zijn geleidestok liep hij alleen richting huis. Sindsdien had niemand meer iets van hem vernomen.

Er was al eerder tevergeefs naar hem gezocht.