Vermiste baby uit Maastricht gevonden in Belgische Voerstreek

De drie maanden oude baby Tuana uit Maastricht die sinds 22 oktober vermist werd, is terecht. Het meisje werd dinsdagmiddag gevonden in de Belgische Voerstreek. Volgens de politie verkeert het meisje in goede gezondheid en maakt het goed.

De Belgische politie vond de baby dinsdagmiddag rond 18.00 uur in een woning in Voeren, vlak over de Belgische grens bij Eijsden. De moeder van de baby had eerder aan het AD gezegd dat de baby in Turkije was, waar ze uitstekend zou worden verzorgd.

De politie onderzoekt welke rol de moeder en andere betrokkenen bij de verdwijning hebben gespeeld. De kinderrechter had de baby uit huis geplaatst, maar sinds 22 oktober werd het meisje vermist. Mochten moeder en anderen met de verdwijning te maken hebben, dan zullen ze worden vervolgd voor het plegen van een strafbaar feit: het onttrekken van het baby’tje aan het bevoegde gezag, aldus de politie.

Bureau jeugdzorg heeft zich dinsdag over het kind ontfermd.