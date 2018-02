Vermiste baby Hannah gevonden

De zes maanden oude baby Hannah die maandag werd ontvoerd, is in goede gezondheid gevonden, meldt de politie in Noord-Brabant.

Ook de ouders zijn terecht, liet de politie weten.

De drie werden maandagavond rond 20.00 uur gevonden op een vakantiepark in het Duitse Bad Bentheim. De vader en moeder zijn aangehouden.

Maandagochtend werd groot alarm geslagen nadat de baby vanaf een parkeerplaats in Eersel werd meegenomen in een auto. Al gauw ging de politie ervan uit dat Hannah was meegenomen door haar biologische ouders. De baby was door Jeugdzorg onttrokken aan het ouderlijk toezicht en werd op de parkeerplaats afgepakt van haar pleegmoeder.

Het onderzoeksteam zette alle beschikbare middelen in om Hannah in veiligheid te brengen. Ook werd een Amber Alert verstuurd.

AMBER Alert om ontvoerde baby Eersel