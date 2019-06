De vermiste Anja Schaap uit Katwijk is dood aangetroffen in de Noordzee. De bemanning van een Duitse boot vond haar lichaam dinsdag rond 13.30 uur ten noorden van de Waddeneilanden, meldt de politie woensdag. Schaap (33) werd sinds eind mei vermist.

Sectie en verder politieonderzoek moeten uitwijzen wat er met Schaap is gebeurd en hoe zij in het water terecht is gekomen. Haar familie is op de hoogte gesteld en geeft aan dat zij graag rust willen om het verlies te kunnen verwerken.