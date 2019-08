Vermist Tilburgs meisje terecht

Het Tilburgse meisje dat sinds woensdagavond werd vermist, is in goede gezondheid aangetroffen. De politie wil niets zeggen over waar ze is gevonden en wat er in de tussentijd is gebeurd. „We zijn dat nog aan het uitzoeken. We hebben geen aanwijzingen voor een misdrijf”, aldus een woordvoerster.

De 12-jarige Eline ging woensdagavond op de fiets naar een vriendinnetje en kwam daarna niet thuis. Later bleek dat ze helemaal geen afspraak had met het vriendinnetje. Daarop werd een regionaal ‘vermist kind-alert’ afgegeven en een oproep via Burgernet.