Een vermist meisje van 13 jaar uit Den Haag is na twee dagen teruggevonden in haar woonplaats. Ze is in goede gezondheid, zegt de politie. Niemand is opgepakt. De politie weet nog niet waar ze de afgelopen dagen is geweest.

Het meisje was woensdagmiddag voor het laatst gezien. Ze fietste met een vriendin vanuit haar school in Voorburg naar huis. In Den Haag namen ze afscheid van elkaar.