Vermist meisje gevonden, ‘ze maakt het goed’

Een 12-jarig meisje uit Rotterdam dat sinds dinsdag vermist was, is donderdag in Breda teruggevonden. Agenten zagen haar en hebben zich over haar ontfermd. Volgens de politie maakt ze het goed. Het meisje was voor het laatst gezien op een station in Breda. Voor haar was een Vermist Kind Alert verstuurd.

Niemand is opgepakt. Het meisje is niet ontvoerd geweest, ze was zelf van huis weggelopen en volgens de politie heeft ze dat vaker gedaan. De politie gaat ervan uit dat ze de afgelopen dagen alleen is geweest. Het meisje zal hulp krijgen.