Vermist meisje (5) met moeder in Litouwen

Het vijfjarige meisje dat zondagmiddag in Maastricht door haar biologische moeder werd meegenomen, verblijft met haar moeder bij familie in Litouwen.

De politie heeft op dit moment geen enkele aanwijzing dat Deimante in gevaar is. De kleuter werd door haar moeder in het gezelschap van een nog onbekende man weggehaald bij haar pleegmoeder.

Samen met het Openbaar Ministerie en Bureau Jeugdzorg is de politie bezig om via de lokale autoriteiten met de familie in contact te komen. Het OM Limburg richt zich op het strafrechtelijke deel, het onttrekken aan het wettelijk en bevoegd gezag. Bureau Jeugdzorg richt zich op de zorg voor het meisje.

De politie spreekt niet van een ontvoering, maar van het onttrekken aan het wettig en bevoegd gezag. Het meisje was door met een rechterlijke machtiging in een pleeggezin geplaatst.