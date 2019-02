Vermist meisje (13) terecht

Het 13-jarige meisje voor wie zaterdagmiddag een zogenoemd Vermist Kind Alert werd uitgegeven, is terecht. Ze is in goede gezondheid aangetroffen, meldt de Rotterdamse politie zondagochtend.

Het meisje was vrijdag niet thuisgekomen uit school. Het Vermist Kind Alert is niet te verwarren met het Ambert Alert. In dit geval maakt de politie zich ernstige zorgen om het welzijn van het vermist kind, waarbij snel en gericht handelen noodzakelijk is. Er zou geen sprake zijn van levensgevaar. Er wordt volgens de politie per jaar circa twintig keer een Vermist Kind Alert uitgegeven.