Vermist jongetje dood gevonden in waterplas

Hulpdiensten hebben op recreatiegebied Het Hulsbeek in Oldenzaal vrijdagochtend vroeg het lichaam van een overleden jongetje uit het water gehaald. De politie heeft bevestigd dat het gaat om een jongen uit Oldenzaal die sinds donderdagavond was vermist.

Donderdagavond begonnen politie en brandweer een grote zoektocht, waarbij ook een politiehelikopter met warmtecamera is ingezet.

De jongen, die niet zou kunnen zwemmen, was op zijn fiets vertrokken. De fiets werd later op een parkeerplaats bij de plas teruggevonden. Daarna werd het recreatiegebied ontruimd. Aanvankelijk dacht de politie dat het jongetje tien jaar oud was, maar hij blijkt elf jaar te zijn.

Het is de tweede keer deze maand dat iemand is verdronken in deze recreatieplas. Drie weken geleden werd het lichaam van een twintigjarige man uit het water gehaald. Volgens de politie ging het om een noodlottig ongeval.