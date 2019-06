Vermist gemelde jongen is terecht

De dinsdag als vermist gemelde jongen uit Zutphen is terecht. Eerder gaf de politie een AMBER Alert uit vanwege zijn vermissing. De politie zei "grote vrees" voor zijn gezondheid te hebben, maar meldde even voor 20.30 uur dat hij in goede gezondheid is aangetroffen in Friesland. Een getuige herkende hem na de verspreidde AMBER Alert en meldde dit bij de politie.

"Het is zeker dat het om de vermiste jongen gaat. Hij had daadwerkelijk direct hulp nodig", aldus de politie. Waarvoor dat was, kan een woordvoerder nog niet zeggen.

De politie sloeg even voor 18.45 uur alarm omdat de jongen al de hele dag niet te vinden was. Hij was rond 05.30 uur op een lichtgrijze herenfiets vertrokken vanuit een huis in zijn woonplaats Zutphen.