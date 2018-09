Vermissing privacyexpert en activist Kamphuis voer voor speculaties

De vermissing van de 46-jarige ict-expert Arjen Kamphuis houdt de gemoederen bezig. Niet alleen de Nederlandse, maar ook de Noorse en Deense politie zijn op zoek naar hem. De raadselachtige verdwijning in combinatie met Kamphuis’ achtergrond als tophacker en activist voeden de speculaties.

Kamphuis vloog op 8 augustus naar Noorwegen om twee weken te gaan hiken en kayakken. Volgens een vriendin was hij een zeer ervaren hiker. De ict’er ging regelmatig een lange tijd offline zonder ook maar iets van zich te laten horen.

Op 22 augustus zou Kamphuis terugvliegen naar Nederland. Maar hij ging nooit aan boord van het geboekte vliegtuig. Zijn werkgever gaf hem op 29 augustus op als vermist. Kamphuis zou op 20 augustus voor het laatst zijn gezien in Bodø, in het noorden van Noorwegen.

Uit onderzoek bleek donderdag dat de telefoon van de securityspecialist op 30 augustus twintig minuten heeft aangestaan in Vikeså, ruim duizend kilometer verderop in het zuiden van Noorwegen. De simkaarten zijn verwijderd en er is een Duitse simkaart in zijn toestel geplaatst. Naar dit telefoonnummer is de Noorse politie een onderzoek gestart. Afgelopen maandag zou Kamphuis weer gezien zijn in Ribe, Denemarken.

Oud-collega’s vertellen donderdag in het Parool dat Kamphuis als een autoriteit gezien kan worden in het wereldje van de cybersecurity. Hij adviseerde overheden, journalisten en mensenrechtenactivisten over privacy en online veiligheid. Ook was hij betrokken bij het opzetten van een opleidingstraject voor dataspecialisten. In 2014 schreef hij het boek ”Information Security for Journalists”, over informatiebeveiliging voor journalisten. Hiervan verscheen in 2017 een Nederlandse vertaling.

In het voorwoord van dat boek blijkt Kamphuis een echte internetactivist. Klokkenluiders, hacktivisten (die internet gebruiken als vorm van protest) en niemand minder dan de beroemde Edward Snowden worden bedankt. Zijn ouders is hij dankbaar dat ze hem leerden nooit „zijn hoofd te buigen voor autoriteiten die deze principes proberen kapot te maken.” Op welke principes hij precies doelt, wordt niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk gaat het om het bewaken van de privacy op internet.

In het voorwoord schrijft hij ook over „paranoïde angsten van privacyactivisten en informatiebeveiligings-experts” en roept hij de vraag op of „alles met een chip en een batterij ons aan het bespioneren is.”

Volgens Ricky Gevers, een collega uit de cybersecuritybranche bevond Kamphuis zich veel binnen activistische kringen, vertelt hij tegen het Parool. „NSA-klokkenluider Bill Binney is bijvoorbeeld een goede vriend van hem.” Ook zou hij een bekende zijn van Julian Assange van Wikileaks. Volgens Gevers zorgt zijn activistische achtergrond in combinatie met de vreemde verdwijning voor veel speculatie.

Vooral op Twitter doen de wildste geruchten de ronde. Zo vraagt iemand zich af: ”Wil Arjen Kamphuis onder de radar blijven wegens bedreigingen?” En een ander schrijft: „Waarschijnlijk werk van de CIA. Ik hoop dat ik het fout heb en hij veilig is.” Tot Kamphuis opduikt of toch blijkt te zijn omgekomen, blijft het gissen naar de werkelijke reden van zijn vermissing.