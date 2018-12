Vermeer wereldwijd tot in detail te zien

Het gehele oeuvre van Johannes Vermeer (1632-1675) is met ingang van maandag op een bijzondere, nog niet eerder toegepaste manier toegankelijk. Via computer, tablet of smartphone kun je al zijn werk op twee manieren zien: je kunt ‘rondwandelen’ op de plekken waar de schilderijen normaal hangen én in een fictief museum waar je ze zo sterk kunt uitvergroten, dat je details kunt ontwaren die met het blote oog niet of nauwelijks te zien zijn. Ook krijg je er daar allerlei informatie bij, over tal van aanverwante onderwerpen en op verschillende manieren.

Een en ander is een initiatief van de Google-divisie Google Arts & Culture, museum het Mauritshuis en nog eens zeventien partners in Europa en de Verenigde Staten. Alle beheerders van Vermeer-collecties doen mee aan ‘Meet Vermeer’ ofwel ‘Ontmoet Vermeer’, onder wie de Britse koningin Elizabeth II.

Van Vermeer bestaan voor zover bekend 36 schilderijen in zeven landen.