Vermeer-liefhebbers kunnen Gezicht op Delft voor zichzelf krijgen

Liefhebbers van het werk van Johannes Vermeer kunnen vanaf zaterdag zijn beroemde Gezicht op Delft (1660-1661) tien minuten lang helemaal voor zichzelf hebben. Het Mauritshuis in Den Haag biedt de mogelijkheid aan voor iedereen die vooraf een tijdstip reserveert. De belangstellenden hoeven voor het onderonsje met de grote meester niks extra’s te betalen boven op hun gewone kaartje.

Wie met andere leden van het huishouden wil komen, mag maximaal vier mensen meebrengen naar het zaaltje waar de speciale presentatie Alleen met Vermeer plaatsheeft.

Het Gezicht op Delft is één van de meest geliefde schilderijen in de collectie van het Mauritshuis. „Dit schilderij heeft een bijzondere aantrekkingskracht op bezoekers. Vermeer heeft in Gezicht op Delft een gevoel van rust en tijdloosheid gecreëerd, iets wat mensen aantrekt”, aldus het museum.

Deelnemers aan een poll naar de kunst die het meest werd gemist tijdens de sluiting van de musea wegens corona, noemden dit werk ook het vaakst. Het museum had vijf jaar geleden al gedachten over een aparte presentatie, maar die poll bracht het plan in een stroomversnelling.

De ondertitel van de tentoonstelling is Het mooiste schilderij ter wereld, een omschrijving die stamt uit een brief van de Franse schrijver Marcel Proust uit 1921. Het schilderij komt ook voor in zijn werk À la recherche du temps perdu (Op zoek naar de verloren tijd). „In het vijfde deel van deze reeks laat Proust zelfs één van de hoofdpersonages voor het schilderij sterven, nadat hij in vervoering raakte over een ‘klein geel muurvlak’ op het schilderij”, brengt het Mauritshuis in herinnering.

De presentatie is tot en met 3 januari te bezoeken.