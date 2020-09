Vermeende Van Gogh verkocht voor 550.000 euro

Een mogelijke Van Gogh is dinsdag bij een veilinghuis in Hamburg, Dechow, van de hand gegaan voor 550.000 euro, meldt de Duitse zender NDR. De kunstenaar zou het hebben geschilderd naar een werk van Jacob van Ruisdael uit 1670. Het gaat om een molen bij Wijk bij Duurstede. Volgens het Van Gogh Museum in Amsterdam gaat het echter niet om authentiek werk van Vincent van Gogh.

„De hoofdreden voor het museum om het werk af te wijzen is dat het schilderij stilistisch enorm afwijkt van alles wat Vincent van Gogh in zijn Nederlandse periode heeft geschilderd”, aldus de Amsterdamse kunsttempel.

Het veilinghuis weet van de bezwaren van het museum en heeft daar ook niet geheimzinnig over gedaan. Dechow kan het ook allemaal niet bewijzen, maar er zijn toch veel indicaties voor de echtheid, aldus een woordvoerder. Tegelijk heeft een onderzoeksbureau, dat werkt met kunstmatige intelligentie, ook geen bevindingen gedaan die wijzen op een vervalsing, meldde de zegsman.

Biedingen konden dinsdag online worden gedaan. Het schilderij was ingebracht door een particulier.