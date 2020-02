Vermeende ‘spotters’ in zaak liquidatie spyshopmedewerker zwijgen

Twee mannen die worden verdacht van medeplichtigheid aan de moord op spyshopmedewerker Ronald Bakker in september 2015 hebben maandag bij de start van hun strafzaak gezegd geen vragen van de rechtbank te beantwoorden. „Zwijgrecht”, klonk het veelvuldig in de extra beveiligde gerechtsbunker in Osdorp.

Mourad B. (30) en Ali M. (31) zouden zijn opgetreden als ‘spotter’ en de bewegingen van Bakker (59) tot vlak voor zijn dood nauwgezet in de gaten hebben gehouden. Zo zou B. op de dag van de moord in een kort daarvoor gehuurde Citroën vanaf de spyshop in Nieuwegein achter de bedrijfsleider van de spyshop naar diens woning in Huizen zijn gereden. Daar werd Bakker in zijn auto doodgeschoten.

Doordat de beide verdachten zwegen, ging de rechtbank in sneltreinvaart door het bewijs tegen de twee heen. Maandagmiddag volgen de strafeisen.