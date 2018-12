Vermeende ‘slavendrijver’ Nijmegen ontkent

De 48-jarige Michael A., die wordt vervolgd voor het jarenlang misbruiken van een zwakbegaafd stel jaar als slaven in Nijmegen, ontkent alles. Volgens het Openbaar Ministerie wurmde A. zich in het leven van de 56-jarige slachtoffers en woonde hij jaren bij hen in huis.

Hij mishandelde en bedreigde het paar, waarmee hij afdwong dat het stel voor hem kookt en waste, zijn hond uitliet, en zijn wiet, shag, bier en boodschappen betaalde. Ook moest het paar hun zoon straffen zoals hij dat wilde en gebruikte hij de ov-kaart van de vrouw, aldus de aanklager.

Of het maandag tot een strafeis komt is nog onzeker, omdat de rechtbank in Arnhem vijf uur later dan gepland met de zaak begon.