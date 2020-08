Vermeende rechts-extremist mag worden overgeleverd aan Duitsland

Een inwoner van Heerlen mag worden overgeleverd aan Duitsland. De Duitse justitie verdenkt de man van onder meer uitingen van Jodenhaat. Hij zou oprichter zijn van een groep die online haatberichten verspreidt, de Holocaust ontkent en de misdaden van het naziregime bagatelliseert.

Volgens de Duitse justitie is de man een van de leiders van de antisemitische Goyim Partei Deutschland die de nazi-ideologie zou verspreiden. De 36-jarige man werd op 16 juli in Heerlen gearresteerd. Op diezelfde dag werd in Berlijn een ander leidend figuur van de rechts-extremistische groepering gearresteerd. In meerdere Duitse deelstaten deed de politie onderzoek naar nog eens zes verdachten.

De rechtbank in Amsterdam bepaalde woensdagavond dat de man aan Duitsland kan worden overgeleverd. De uitgewezen man heeft de Duitse nationaliteit, maar woont van jongs af aan in Limburg.