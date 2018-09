Vermeende kopstukken drugsbende ontkennen fel

Drie vermeende kopstukken van een bende die volgens justitie mogelijk jarenlang vissers inzette en onder druk zette om vanaf zee grote partijen harddrugs aan land te smokkelen, hebben donderdag bij de start van hun strafproces alle beschuldigingen van de hand gewezen. „Onzin. Ik ben geen drugsbaas of grote afdreiger. Ik heb vrienden een dienst willen bewijzen”, sprak vermeend kopstuk Muhammed S. fel voor de rechtbank in Amsterdam.

Samen met Ferry B. (43) uit Den Helder en Leendert R. (51) uit Urk werd S. vorig najaar opgepakt. Dat gebeurde enkele maanden nadat in Harlingen een partij van bijna 261 kilogram cocaïne was onderschept, die met de Urker viskotter Z181 aan land was gebracht.

De bemanningsleden en eigenaar Johannes N. uit Urk kregen in mei straffen tot zes jaar cel opgelegd.