Vermeende kopie is toch een echte Jan Steen

Een schilderij dat te boek stond als een achttiende-eeuwse kopie, blijkt toch een echte Jan Steen. Tot die conclusie zijn specialisten van het Mauritshuis gekomen. Het gaat om het schilderij De bespotting van Simson, dat het Mauritshuis van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) in bruikleen krijgt voor de tentoonstelling Jan Steen vertelt, vanaf 15 ferbuari.

Conservator Ariane van Suchtelen, die werken voor de expositie selecteerde, kreeg een vermoeden dat het werk geschilderd werd door Jan Steen zelf. „Na verdere bestudering, restauratie en technisch onderzoek komen we tot de conclusie dat dit schilderij niet alleen geschilderd is door de meester zelf, maar dat het in bijzonder goede staat bewaard is gebleven”, aldus Emilie Gordenker, directeur Mauritshuis. „Alsof het schilderij rechtstreeks uit het atelier van Jan Steen komt. Heel spannend.”

Volgens het Mauritshuis passen „schilderstijl, techniek en voorstelling probleemloos in het oeuvre van de meester zelf”. Het schilderij is door restauratoren van het Mauritshuis gerestaureerd.