Vermaning van boa om een biertje in de pizzeria

Overtreders van coronaregels meteen op de bon slingeren? Zo steekt buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) Marinus Bos (63) niet in elkaar. Liever waarschuwt hij mensen eerst. Al wil hij de teugels wel strakker aantrekken.

„Hier zou je een rood-wit lint kunnen spannen”, adviseert Marinus Bos een paar jonge uitbaters van een pizzeria in het centrum van Ommen. Binnen wijst de buitengewoon opsporingsambtenaar op de tafeltjes met stoelen eromheen. „Je zou de stoelen ook boven op de tafels kunnen zetten.”

Wat de toezichthouder maar wil zeggen: Voorkom dat je klanten aan een tafeltje gaan zitten. Want dat is in deze crisistijd niet toegestaan. Wel mogen bezoekers hun pizza afhalen. En de pizzeria mag eten bezorgen. Een van de aangesproken mannen grijpt al naar een stoel.

Ommen lijkt al in totale lockdown deze herfstige vrijdagavond. Straten rond horecazaken zijn uitgestorven. Digitale borden waarop burgers, ook in het Duits, gemaand worden drukte te vermijden, doen haast lachwekkend aan.

Vermaningen

„In die zaak”, wijst Bos naar een andere pizzeria, „zat iemand vorige week aan een tafeltje een biertje te drinken. Daar heb ik de eigenaar op aangesproken. Want daarmee zijn de coronaregels overtreden. Eens kijken wat we nu gaan zien.” Even later stapt de boa de etenszaak binnen. Tegen de muur staan pizzadozen hoog opgestapeld. De eigenaar houdt zich ditmaal wel aan de regels. Geen bierdrinker te bekennen.

Samen met zijn collega-boa Henk Schuurman (54) is Marinus Bos belast met het handhaven van de coronaregels in Ommen. Tot dusver deelden de twee gemeentelijke toezichthouders geen coronaboetes uit. Vooralsnog blijft het bij vermaningen. Bijvoorbeeld als mensen te grote groepen vormen. „Vandaag stonden bij een drogisterij zes mensen in een groep. Ik sprak hen daar op aan. Toen gingen ze meteen uit elkaar”, zegt Schuurman.

Steekwerend vest

Groot belang hechten de twee boa’s in het „gemoedelijke” Ommen aan een goede verstandhouding met bijvoorbeeld supermarkteigenaren en uitbaters van kroegen. Dat betekent: niet meteen iemand op de bon slingeren, maar eerst waarschuwen. Of ondernemers tips verschaffen over het coronaproof maken van hun bedrijf. „Denk aan zaken als: hoe ver zet je de stoelen uit elkaar, hoe maak je een goed looppad”, zegt Schuurman.

Een enkele keer leidt de bemoeienis van de boa’s tot gespannen situaties. Afgelopen zomer vermaande Bos een horecaondernemer. Op diens terras zaten te veel mensen op een kluitje. De „gestreste” uitbater ontstak in toorn en sloeg Bos’ waarschuwingen in de wind. De boa schreef toen een zogeheten proces-verbaal van bevindingen. Zo’n verslag belandt op een gemeentelijk bureau en kan ertoe leiden dat de ondernemer een boete krijgt.

Vanaf 1 januari mogen boa’s bij wijze van proef een wapenstok dragen, werd vorige week bekend. De roep van menig boa om meer bewapening is aan de twee Ommer toezichthouders niet zo besteed. In het stadje aan de Vecht hoef je doorgaans niet met een wapenstok op pad, zegt Bos. Zeker niet nu het zo rustig is. „Het valt hier erg mee met agressie. Ommenaren zijn meegaand, al brommen sommigen weleens wat.”

Beide boa’s hebben in hun auto wel een steekwerend vest klaarliggen. Toen deze zomer toeristen het Overijsselse stadje overspoelden, trokken ze dat vest aan.

Iets voor acht uur vrijdagavond stellen de twee boa’s zich op voor een supermarkt. Een jongeman haast zich met een krat bier naar zijn busje. Net op tijd. Na acht uur mag hij namelijk geen alcohol meer kopen. Mocht een klant een luttele minuut ná achten de winkel met een krat bier verlaten, dan zal Bos niet meteen een prent uitdelen. „Zo iemand heeft dan waarschijnlijk de alcohol vóór acht uur uit het schap gehaald en moest misschien nog even in de rij staan.”

Mondkapje

Een mondkapje in binnenruimten wordt binnenkort verplicht. Werk aan de winkel? „Dat kan een lastig verhaal worden”, reageert Schuurman. „Zo’n mondkapjesplicht roept de nodige weerstand op. Maar wij zullen dan moeten handhaven.” Bos: „Ik denk dat supermarkten blij zijn met een verplichting. Dan hoeven ze niet meer discussies te voeren met mensen die geen kapje dragen.”

Nu het aantal besmettingen oploopt, zeggen de boa’s de touwtjes te zullen aantrekken. Hardleerse jongeren die in te grote groepen samenscholen, kunnen sneller een boete verwachten. „We blijven altijd redelijk, maar houden wel de volksgezondheid in de gaten”, zegt Bos.

Rare tijden zijn het, mijmert Bos. Zeker toen je in de zomer in Ommen over de hoofden kon lopen, maakte de boa zich zorgen over zijn veiligheid. Het kon zomaar gebeuren dat passanten te dichtbij kwamen. Besmetting met het virus ligt op de loer. De crisis biedt „een voordeeltje”, lacht hij. „Kusjes geven mag niet meer. Daar had ik altijd al een hekel aan.”