Verloven militairen worden indien nodig ingetrokken

Defensie heeft het personeel de afgelopen week een mailtje gestuurd met de mededeling dat alle verloven, indien nodig, kunnen worden ingetrokken in verband met de coronacrisis. Dat heeft de voorzitter van de vakbond voor burger en militair personeel VBM, Jean Debie, gezegd.

„Defensie is paraat als de autoriteiten daarom vragen. Zo zou personeel en materieel kunnen worden ingezet in ziekenhuizen en ic’s als er om wordt gevraagd”, aldus Debie.

Ook Anne-Marie Snels van vakbond AFMP zegt dat er een mail is verstuurd. „Ik hoop dat het niet gebeurt, omdat dat betekent dat de coronacrisis heviger is geworden. Maar we moeten stand-by staan.”