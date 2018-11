Verloskundigen: vaak geen plek in ziekenhuis

Steeds meer vrouwen bevallen noodgedwongen thuis of in ziekenhuizen die relatief ver van huis zijn. Vooral in Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland blijkt het vaak niet mogelijk om in het ziekenhuis van de eerste keuze te bevallen, signaleert de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

De beroepsorganisatie noemt het een groeiend probleem en waarschuwt voor de risico’s, zoals de stress die onzekerheid en een langere autorit veroorzaken. „Een verloskundige kan zomaar anderhalf uur bezig zijn, waarna een vrouw die eigenlijk in Utrecht wilde bevallen als ze pech heeft naar Amersfoort, Tiel of Gouda moet”, schetst een woordvoerster van de KNOV het probleem na berichtgeving door de NOS. Soms lukt het helemaal niet meer en bevalt een vrouw thuis terwijl ze eigenlijk voor een ziekenhuisbevalling had gekozen.

Doordat veel ziekenhuizen kampen met personeelstekorten en op diverse plaatsen de geboortezorg is verdwenen, kost het verloskundigen steeds vaker moeite om een plek te vinden. In een peiling onder 530 verloskundigen zei twee derde recent te hebben meegemaakt dat het nodig was om meerdere ziekenhuizen te bellen.

In Utrecht zegt de meerderheid van de verloskundigen zelfs „vaak tot zeer vaak” te maken te hebben met opnamestops, waardoor moet worden uitgeweken naar een ander ziekenhuis. In Lelystad, Hoogeveen en Stadskanaal zijn recent de afdelingen verloskunde gesloten.

De KNOV wil over oplossingen praten met onder meer ziekenhuizen, de overheid en zorgverzekeraars. Een eerste voorstel is om verloskundigen in bepaalde gevallen langer een bevalling te laten begeleiden, mits medisch verantwoord.