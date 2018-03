Verloop bloedkanker beter te voorspellen

Wetenschappers van het Erasmus MC in Rotterdam hebben een test ontwikkeld om bij patiënten met acute leukemie het verloop van de ziekte beter te voorspellen. Hierdoor kunnen lijders aan die vorm van bloedkanker een behandeling krijgen die beter op hen is toegespitst.

„Het is heel lastig om te voorspellen hoe bij een individuele patiënt de ziekte gaat verlopen en hoe ernstig deze uitpakt. Dat is echter wel belangrijk om te weten, omdat je dan de therapie kunt afstemmen op de persoon. En om te voorspellen hoe groot de kans is dat de ziekte terugkeert na behandeling”, zegt Peter Valk, moleculair bioloog en onderzoeker bij het Rotterdamse universitaire ziekenhuis.

Met de nieuwe test kunnen afwijkingen in het DNA van patiënten snel in kaart gebracht worden. Het gaat om de bloedkankersoort Acute Myeloïde Leukemie (AML), die bij ongeveer 600 mensen per jaar wordt vastgesteld. Na vijf jaar is volgens het Erasmus nog circa de helft van de patiënten in leven.

Bij acute leukemie ontstaan allerlei veranderingen in het DNA van de stamcellen in het beenmerg. Het opsporen van al deze genetische afwijkingen kostte tot nu toe veel tijd en mankracht.

De nieuwe onderzoeksmethode is gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift New England Journal of Medicine (NEJM).