Verlies Willems-Orde kan om twee redenen

De door het ministerie van Defensie geschorste Marco Kroon is drager van de Militaire Willems-Orde. Volgens de Wet op de Militaire Willems-Orde kan die onderscheiding om twee redenen komen te vervallen.

De onderscheiding kan worden ingetrokken als de drager ervan onherroepelijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten minste een jaar. Ook bij een oneervol ontslag uit een openbaar ambt of beroep kan een drager de onderscheiding kwijtraken.

De Militaire Willems-Orde is de hoogste en oudste onderscheiding van Nederland. De onderscheiding is voor mensen die zich ‘in de strijd door het bedrijven van uitstekende daden en moed, beleid en trouw, hebben onderscheiden’, zo staat in de wet. Dat hoeft niet speciaal in echte oorlogsomstandigheden te zijn geweest. Alleen moed, beleid en trouw doen ertoe voor de Willems-orde.

Het ereteken bestaat al meer dan tweehonderd jaar. Het is in 1815 in het leven geroepen door koning Willem I. Er zijn nog vier Ridders Militaire Willems-Orde in leven. Het gaat om de Engelsman Ken Mayhew die in april 1946 de onderscheiding kreeg, Marco Kroon (2009) Gijs Tuinman (2014) en Roy de Ruiter (2018). Kroon, Tuinman en De Ruiter kregen de onderscheiding voor hun optreden tijdens missies in Afghanistan.