Verlengen rijbewijs vaak moeilijk voor gedetacheerde militair

Voor Nederlandse militairen in het buitenland is het vaak moeilijk hun burgerrijbewijs te verlengen als dat verloopt. Dat komt doordat ze niet staan ingeschreven in de gemeente van het land waar ze zijn gestationeerd, terwijl militairen zich bij vertrek wel moeten laten uitschrijven uit hun woonplaats in Nederland.

De Veteranenombudsman ontvangt geregeld klachten hierover van militairen die in de Europese Unie zijn gestationeerd. Ook gezinsleden die zijn meeverhuisd, hebben problemen met het verlengen van hun civiele rijbewijs, als dat tijdens hun verblijf in het buitenland verloopt. Ook kan volgens veteranenombudsman Reinier van Zutphen geen nieuw rijbewijs worden aangevraagd als er op het rijbewijs een categorie moet worden bijgeschreven.

Een door het ministerie van Defensie voorgestelde oplossing, waarbij de militair zich op het aanvraagformulier voordoet als iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats, is een „oneigenlijke manier” om een rijbewijs te verlengen, aldus Van Zutphen. Hij heeft minister Ank Bijleveld gevraagd snel met een structurele oplossing te komen.