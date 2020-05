Verlaten surfplank in zee gesignaleerd bij Scheveningen

Bij het noordelijk havenhoofd in Scheveningen is dinsdagochtend een surfplank in het water gezien, zo meldt een woordvoerder van de Kustwacht. In de omgeving van het havenhoofd kwamen vorige week in zee vijf surfers om het leven. Een van hen, een 23-jarige man uit Delft, wordt nog vermist. Volgens de Kustwacht is niet duidelijk of gesignaleerde plank van de vermiste surfer is.

Een woordvoerder van de politie Haaglanden, die het onderzoek in de vermissing van de surfer leidt, laat weten dat brandweerduikers in het water aan het zoeken zijn. De politiewoordvoerder kan niet meer zeggen dan dat er „iets” in het water is gezien.

Een 30-jarige en 38-jarige man uit Den Haag bezweken vorige week maandagavond aan hun verwondingen nadat ze uit zee waren gehaald. De lichamen van een 24-jarige man uit Den Haag en een 22-jarige man uit Delft werden de dag daarna geborgen.

De politie vroeg het publiek zondag om hulp bij de zoektocht naar de surfplank van het vijfde slachtoffer. De politie denkt dat de locatie van de surfplank nieuwe aanwijzingen kan geven over de plek waar de vermiste surfer zich mogelijk kan bevinden.