Verlaging maximumsnelheid op vijf snelwegen

Op vijf snelwegen gaat de maximumsnelheid omlaag in het kader van het verminderen van de stikstofuitstoot.

Dat schreef minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een verkeersbesluit dat maandag is gepubliceerd in de Staatscourant.

Op vier trajecten op de Veluwe wordt de maximumsnelheid verlaagd van 130 naar 120 kilometer per uur. Het gaat om de A1 tussen Barneveld en Beekbergen (33 km), de A28 tussen Strand Nulde en Strand Horst (5 km), de A28 tussen Strand Horst en Hattemerbroek (39 km) en de A50 tussen knooppunt Beekbergen en aansluiting Epe (17 km).

Bovendien gaat de voorgenomen snelheidsverlaging van de A2 tussen Holendrecht en Maarssen (19 km) voorlopig niet door. In 2015 nam de Tweede Kamer een motie aan voor het gelijktrekken van de snelheid overdag met die van ’s avonds en ’s nachts. Dat plan is nu van de baan. Overdag blijft dus de maximumsnelheid van 100 km/uur gelden voor dit traject; tussen 19.00 en 6.00 uur mag 130 km/uur worden gereden.

De snelheidsaanpassingen gaan in op 1 oktober.

De minister ontvouwde de plannen naar aanleiding van uitspraken van de Raad van State op 29 mei. Die oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) onvoldoende effectief is om de hoeveelheid stikstof in Nederland terug te dringen.

Sinds de stikstofuitspraak mag de overheid niet zomaar besluiten nemen die leiden tot meer stikstofuitstoot rond kwetsbare natuurgebieden. Dat geldt voor de vier trajecten op de Veluwe, maar ook voor de A2 die bij een Natura-2000 gebied ligt.

De uitspraak van de Raad van State heeft ook consequenties voor honderden projecten van de provincie, gemeentes en Rijkswaterstaat. Nieuwe aanvragen en vergunningen voor bijvoorbeeld bouwprojecten, infrastructuur en industrie kunnen stil komen te liggen. Een adviescollege kijkt momenteel naar oplossingen hiervoor.