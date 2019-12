‘Verlaag leeftijd voor darmkankeronderzoek’

Verlaag de deelnameleeftijd voor het bevolkingsonderzoek darmkanker van 55 naar 50 jaar. Dat bepleit de Maag Lever Darm Stichting. „Dat is in lijn met Europese richtlijnen, levert gezondheidswinst op en is relatief eenvoudig in te voeren.”

Van 2014 tot en met 2019 zijn alle Nederlanders tussen de 55 en 74 jaar uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Het onderzoek spoort in Nederland duizenden gevallen van darmkanker op en weet op termijn 1 op de 3 sterfgevallen van deze ziekte te voorkomen, meldt de stichting. „Een groot succes”, meldt directeur Bernique Tool.

Met een deelnamegraad van 72 procent is Nederland internationaal koploper in het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Om de ziekte nog vroeger op te sporen, en zo dus gezondheidswinst te halen, zou de leeftijdsgrens omlaag kunnen naar 50 jaar. In een peiling van de stichting meldde 80 procent dat een goed idee te vinden. „Iedere persoon bij wie we er op tijd bij kunnen zijn telt. Daarnaast zijn de kosten voor een ontlastingstest, waarmee nu darmkanker wordt opgespoord, relatief laag.”

In 2018 kregen meer dan 14.000 mensen de diagnose darmkanker, iets meer mannen dan vrouwen. Vorig jaar overleden er 5038 mensen aan de ziekte. In Nederland bestaat het bevolkingsonderzoek uit een ontlastingtest. Worden daarin sporen van bloed gevonden, dan wordt de deelnemer doorgestuurd voor een darmkijkonderzoek (coloscopie).