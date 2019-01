Verkrachtingszaak R’dam april voor de rechter

De zaak tegen de 19-jarige man die wordt verdacht van een zeer gewelddadige verkrachting in Rotterdam afgelopen zomer wordt waarschijnlijk eind april inhoudelijk behandeld. Dat bleek woensdag tijdens een voorbereidende zitting in de rechtbank in Rotterdam.

Verdachte Gerson F. was daar niet bij aanwezig. Zijn advocaat heeft laten weten dat hij tijdens de inhoudelijke behandeling wel aanwezig zal zijn om zijn kant van het verhaal te vertellen. Wat dat inhoudt, kon ze nog niet zeggen. F. heeft de gewelddadige verkrachting eerder al bekend.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft F. in de vroege ochtend van 21 juli het 20-jarige slachtoffer geprobeerd te wurgen met een opgerold T-shirt, nadat hij de vrouw op straat in de wijk de Esch in Kralingen had aangevallen.

Bij de verkrachting is het slachtoffer ernstig verminkt geraakt en liep zij een slagaderlijke bloeding op. Het extreme geweld leidde in juli tot een klopjacht op de dader. De politie kon hem na een paar dagen aanhouden.

F. is opgenomen geweest in een observatiekliniek van justitie, voor een onderzoek naar zijn persoonlijkheid. Omdat hij zo jong is, is hij in een kliniek voor minderjarigen geplaatst. De deskundigen adviseren hem de PIJ-maatregel op te leggen, dat is een soort jeugd-tbs.

Het OM verdenkt F. ook nog van een aanranding, gepleegd op dezelfde dag als de verkrachting, en van een paar straatroven.