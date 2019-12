Verkrachtingsonderzoek Amerikaan loopt nog

Het onderzoek naar een mogelijke verkrachting jaren geleden door de Amerikaanse ontuchtverdachte James B. is bijna afgerond. Dat zei de officier van justitie donderdag in de Rotterdamse rechtbank tijdens de tweede inleidende zitting in de strafzaak tegen de man.

B. staat terecht voor het plegen van ontucht met een 12-jarig Rotterdams meisje afgelopen juni, maar mogelijk komt daar nog een verkrachting bij die zo’n twintig jaar geleden zou hebben plaatsgevonden.

Het 12-jarig meisje had contact met de 50-jarige B. via een onlinespel over paarden. Ze had daarin, naast contact met B. ook contact met een andere tiener, naar verluidt de dochter van B. De moeder van die tiener zou verkracht zijn door B. en raakte zwanger. Nadat de zaak rondom het Rotterdamse meisje naar buiten was gekomen, besloot de vrouw alsnog aangifte te doen van verkrachting.

Of en hoe de verkrachtingszaak verdergaat, wordt momenteel nog bekeken. De officier verwacht dat daar voor de volgende zitting, 12 februari, duidelijkheid over is.