Verkrachters in India sneller aan de galg

In Andhra Pradesh, een deelstaat in het zuiden van India, is een wet aangenomen die het mogelijk maakt om veroordeelde verkrachters binnen 21 dagen op te hangen. De wet is het gevolg van een serie gewelddadige verkrachtingen en de roep om hardere straffen.

De publieke woede over de toename van het aantal gewelddadige verkrachtingen van vrouwen bespoedigde de komst van de wet. Vorige week werd een 23-jarige vrouw in brand gestoken toen ze op weg was naar de rechtbank om te getuigen tegen mannen die haar zouden hebben verkracht. Ze overleed later aan haar verwondingen.

De wet komt een week nadat de politie vier mannen, die werden verdacht van het verkrachten en vermoorden van een 27-jarige vrouw, had doodgeschoten. Familie van de vrouw juichten de actie toe, maar het leidde ook tot kritiek van een organisatie voor mensenrechten die oordeelde dat de politie buiten justitie om had gehandeld.