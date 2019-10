Verkoper lachgas krijgt boete van 100.000 euro

Lachgasverkoper Deniz Üresin heeft van de gemeente Amsterdam een boete van 100.000 euro gekregen. Handhavers hebben zeker tien keer geconstateerd dat medewerkers van het bedrijf van Üresin, tegen het verbod in, toch lachgas verkopen in de hoofdstad, meldt AT5.

Üresin dacht dankzij een maas in de regelgeving lachgas te kunnen verkopen op straat. Omdat hij juridisch bezorger zou zijn en geen verkoper, zo was zijn redenering. Die maas in de regelgeving bleek er vorige maand toch niet te zijn, zo bleek uit juridisch onderzoek van de gemeente. Er werd toen al gedreigd om een dwangsom op te leggen van maximaal 100.000 euro. De afgelopen tijd zijn de verkopers van Üresins bedrijf Ufogas toch doorgegaan met het verkopen van lachgas rondom drukke uitgaansgebieden in de stad.