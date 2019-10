Verkoop motoren beleeft piek

De verkoop van motoren blijft stijgen. In de eerste drie kwartalen van dit jaar 2019 werden 12.559 nieuwe motorfietsen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal in tien jaar en een stijging met 9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van Bovag, RAI Vereniging en dataspecialist RDC.

De stijging hangt samen met de betere economische tijden maar ook met de toegenomen drukte op de weg. Forenzen zien de motor als goed alternatief voor de auto, zowel in de file als met parkeren.

Ook gebruikte motoren gaan grif van de hand. De verkoop van tweedehands motorfietsen bereikte in de eerste negen maanden met 38.993 stuks het hoogste niveau ooit. Dat is ruim 12 procent meer dan in dezelfde periode in 2018.