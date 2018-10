’Verkoop auto’s blijft volgend jaar stabiel’

De verkoop van personenauto’s komt volgend jaar naar verwachting uit op 440.000 stuks. Dat is hetzelfde aantal als in 2018. Ondanks de economische groei in Nederland betekent dit dan ook een stabilisatie, stellen de brancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG in een jaarlijkse prognose.

Dat de groei niet verder toeneemt, komt volgens de organisaties onder meer door de onzekerheid die bij klanten bestaat over de gevolgen van de nieuwe emissietest op de aanschafbelasting BPM. Sinds 1 september moet de uitstoot van CO2 van alle nieuwe auto’s worden getest volgens de nieuwe methode. Hierdoor valt in de meeste gevallen de CO2-waarde hoger uit en stijgt de BPM op een nieuwe auto.

De markt voor elektrische auto’s groeit in 2019 wel en komt volgens de prognose uit op 28.000 stuks, oftewel 6,4 procent van alle nieuwe auto’s. Dit jaar komt de verkoop naar verwachting uit op 20.000 stuks.