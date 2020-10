Verkoop afvalverwerker AEB weer stap dichterbij

De verkoop van de Amsterdamse afvalverwerker AEB is weer een stap dichterbij gekomen. Volgens het stadsbestuur is nu aan de belangrijkste voorwaarden voldaan en is het wachten alleen nog op goedkeuring door de Europese Commissie van de financiering van AEB. Zodra die er is, kan AEB definitief in de verkoop.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college vrijdag dat het onderhoud van de verbrandingsovens bij AEB is verbeterd en dat de bedrijfsleiding de teugels weer stevig in handen heeft. „Vanuit het perspectief van de onderneming staan geen juridische, technische, financiële of andere zaken een verkoopproces in de weg.”

Amsterdam, de enige aandeelhouder van AEB, wil niet het hele bedrijf verkopen. Het onderdeel Westpoort Warmte (WPW) wordt uit het pakket getild en de gemeente koopt voor 73 miljoen euro van AEB het aandeel van 50 procent in WPW. Zo houdt de stad de regie over de levering van duurzame warmte, met het oog op de ambitie dat Amsterdam in 2040 helemaal aardgasvrij wil zijn.

Een nieuwe eigenaar mag geen winst gaan maken door AEB snel door te verkopen. Wel mag hij of zij de nieuwe biomassacentrale die in het AEB-pakket zit, snel van de hand doen.