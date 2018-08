Verkoelende airco heeft gezondheidsrisico’s

Benauwdheid, geïrriteerde ogen en een droge keel. De airco geeft verkoeling tijdens deze warme dagen, maar kan ook gezondheidsklachten veroorzaken. „Pollen en vuil van buiten hopen zich op in de filters.”

Het Longfonds waarschuwt voor de negatieve effecten van de airco. Longpatiënten en anderen die snel last hebben van benauwdheid hebben in deze steeds aanhoudende tropische omstandigheden natuurlijk baat bij een goede ventilator of een airconditioner, aldus het fonds. „Lekker koel, maar pas op met airco: de uitgeblazen droge lucht en het temperatuurverschil met buiten kunnen ook meer luchtwegklachten veroorzaken.”

De 1,2 miljoen Nederlanders met longklachten hebben het in deze warme dagen zwaar, merkt het Longfonds. Op sociale media wordt gezocht naar tips om af te koelen. „We adviseren iedereen: goed ventileren. Flink door laten waaien in de avonduren en de hitte buitenshuis houden. Natuurlijke ventilatie is altijd belangrijk”, zegt een woordvoerster.

Hitteklap

Een airconditioner trekt warme lucht van buiten aan en zet dat door naar een koude verdamper. Die onttrekt er vocht aan en blaast koude, droge lucht naar binnen. Al te droge lucht geeft klachten als geïrriteerde ogen en een droge keel. Uit onderzoek is bekend dat een mens zich het beste voelt bij een luchtvochtigheid van tussen de 45 en de 60 procent.

Wie vanuit een sterk gekoelde ruimte de tropische buitenlucht in stapt, krijgt de welbekende „hitteklap.” Dat veroorzaakt een stressreactie in het lichaam, die weer benauwdheid kan oproepen. De NVKL en het Longfonds raden daarom aan om het temperatuurverschil tussen binnen en buiten niet groter te laten zijn dan maximaal 5 graden Celsius.

Als de filter van een luchtkoelingssysteem niet regelmatig en goed wordt schoongemaakt, hopen zich er pollen en vuil van buiten op. De vieze filter wordt zo een voedingsbodem voor schimmels en bacteriën, die door de airco naar binnen worden geblazen. Keelpijn, een grieperig gevoel en tranende ogen zijn het gevolg.

Auto-airco’s

Vooral airco’s in auto’s zijn volgens de ANWB vaak erg vies. De bond adviseert om de airco minstens één keer per jaar te laten nakijken en schoonmaken. Het is ook slim om een airco een kwartiertje voor aankomst op de plaats van bestemming vast uit te zetten. ,,Anders blijft er condensvocht op de verdamper staan als de auto stilstaat. Vocht zorgt voor de aangroei van schimmels. Bovendien went het lichaam dan vast aan de hitte buiten, en is de klap niet zo groot.”