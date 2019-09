‘Verklaring na besloten deel liquidatieproces’

De rechtbank Amsterdam komt waarschijnlijk na afloop van de inleidende zittingen op dinsdag en donderdag in de strafzaak Marengo met een verklaring. Daarin komt mogelijk (deels) wat er besproken en besloten is, heeft een woordvoerder laten weten. Dinsdag moet de rechtbank formeel besluiten dat pers en publiek niet worden toegestaan. Theoretisch is er dus nog een kleine kans dat de deuren toch opengaan, maar die kans is heel klein. Het is een uitzonderlijke situatie, na de moord woensdag op de advocaat van de kroongetuige in het liquidatieproces.

Alleen procespartijen mogen naar binnen in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Het gaat dan om onder anderen de rechters, officieren van justitie, advocaten en uiteraard de verdachten.

Het is niet bekend of de verklaring op dinsdag of donderdag komt, als deze er al komt. Hoe lang de zittingen dinsdag en donderdag duren, is ook niet duidelijk. Voor zover bekend is het niet eerder voorgekomen dat een rechtbank hele zittingen in een proces afschermt voor pers en publiek, om vergelijkbare (veiligheids)redenen.

Afgelopen woensdag werd advocaat Derk Wiersum voor de deur van zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Volgens het Openbaar Ministerie is het meest waarschijnlijke scenario dat Wiersum is vermoord omdat hij advocaat was van kroongetuige Nabil B. Vorig jaar werd B.’s onschuldige broer vermoord, kort nadat het OM bekend had gemaakt dat het een deal had gesloten met B.

Marengo draait om een reeks liquidaties die in opdracht van de voortvluchtige Ridouan Taghi zouden zijn uitgevoerd. Inclusief Taghi en de eveneens voortvluchtige Said Razzouki staan zestien verdachten in de zaak terecht.