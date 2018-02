Verklaring Marco Kroon roept vragen op

De verklaring van de onderscheiden militair Marco Kroon over een incident in Afghanistan in 2007 roept veel vragen op. Kroon zei donderdag in het AD dat hij tijdens een geheime operatie in Afghanistan een vijand heeft doodgeschoten, nadat deze hem eerder gevangen had gehouden en gemarteld en vernederd.

Eimert van Middelkoop, minister van Defensie in de periode 2007-2010, noemt de verklaring onhelder. „Ik zou bijna zeggen: misschien heeft hij hulp nodig.” Ook militair deskundige Peter Wijninga van The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) heeft vragen.

Wijninga vindt het opmerkelijk dat Kroon op enig moment vrijgelaten wordt. „Militairen werden niet zomaar vrijgelaten. Ze werden of een kopje kleiner gemaakt, of gebruikt als gijzelaar in onderhandelingen.” Kroon zegt dat hij het incident niet eerder heeft kunnen melden omdat de operatie toen in gevaar zou kunnen worden gebracht. Wijninga vraagt zich af waarom Kroon geen melding maakte toen de missie in 2010 eindigde.

Kroon zelf is naar eigen zeggen nooit duidelijk geworden waarom hij is vrijgelaten. Hij verklaart dat hij nadat hij was vrijgelaten, de man ging zoeken om hem gevangen te nemen. Volgens Kroon kon de man de operatie en zijn makkers in gevaar brengen. Toen hij de man tegen het lijf liep, ontstond volgens Kroon een situatie van leven of dood. „Ik moest nu aan mijn eigen leven denken. Flitsen van zijn brute behandelingen tijdens mijn gevangenschap kwamen in één klap weer allemaal boven. Ik greep in een reflex naar mijn wapen en vuurde gericht mijn hele magazijn leeg op het lichaam van de man. Hij was dood.”

Het Openbaar Ministerie doet sinds vorige maand onderzoek naar het geweldsincident. Het ministerie van Defensie reageert niet; het vindt dat het OM de melding van het incident moet beoordelen. Het OM zegt donderdag ook niet veel; „Wij wachten op de uitkomst van ons onderzoek.”