Verkiezingen in Cariben ‘geruisloos’ voorbij

De verkiezingen voor het Europees Parlement verlopen op Bonaire, St. Eustatius en Saba in alle rust. Volgens een lokale journalist op Bonaire ’’merk je er weinig van dat er verkiezingen zijn". Er is volgens hem bijna geen interesse.

Niettemin heeft de gezaghebber van Bonaire, Edison Rijna, al enkele uren na de opening van de stembureaus gezegd "dat duidelijk is te zien dat er meer interesse is dan in 2014". In dat jaar gingen 1610 mensen naar de stembus, op alle drie de eilanden bij elkaar. In totaal mogen zo’n 15.000 mensen dit jaar stemmen.

Op St. Eustatius was het tot 14.00 uur erg rustig. Volgens een ondernemer "gaan de verkiezingen bijna geruisloos voorbij". Hij denkt dat weinig mensen weten waar de verkiezingen over gaan.

Op Saba voelen veel mensen zich traditiegetrouw moreel verplicht om te stemmen als er verkiezingen zijn. Maar van enige opwinding is geen sprake. De stembureaus sluiten om 21.00 uur lokale tijd (03.00 ’s nachts Nederlandse tijd).