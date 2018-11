Verkiezingen in 37 gemeenten

In 37 gemeenten vinden woensdag gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het gaat om gemeenten die per 1 januari worden heringedeeld. Bijna 725.000 mensen zijn kiesgerechtigd. De stembureaus gaan open om 07.30 uur. Om 21.00 uur gaan ze dicht en worden de stemmen geteld. Alle gemeenten gaan ervan uit dat de uitslag voor middernacht bekend is.

De grootste gemeente is Groningen, dat samengaat met Haren en Ten Boer, met in totaal zo’n 190.000 kiesgerechtigden. Daarna volgen Haarlemmermeer (met Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 118.380) en Hoeksche Waard (Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Strijen, Oud-Beijerland, 69.227).

De overige gemeenten hebben minder dan 50.000 kiesgerechtigden, waarvan de Limburgse gemeente Beekdaelen (Nuth, Onderbanken, Schinnen) de kleinste is met bijna 29.818 potentiële stembusgangers. Ze kunnen er stemmen op acht partijen, die strijden om 25 raadszetels.

De andere nieuwe gemeenten zijn Westerkwartier (Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn, deel Winsum, 49.170 kiesgerechtigden), Vijfheerenlanden (Leerdam, Vianen, Zederik, 43.401), Altena (Aalburg, Werkendam, Woudrichem 43.038), West Betuwe Geldermalsen, Lingewaal, Neerijnen, 39.522), Het Hogeland (Bedum, de Marne, Eemsmond, deel Winsum, 38.211), Noardeast-Fryslân (Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland en Nieuwkruisland (35.467), Noordwijk (Noordwijk, Noordwijkerhout, 34.723) en Molenlanden (Giessenlanden, Molenwaard, 33.562).

Vanaf 1 januari telt Nederland 355 gemeenten.