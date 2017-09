Verkenners reddingsploeg naar Sint-Maarten

Vier mensen van Urban Search And Rescue (USAR) zijn op weg naar Sint-Maarten om uit te zoeken of de hulporganisatie kan helpen. De verkenners stapten zaterdag op een vliegtuig naar Curaçao en kijken daar hoe ze naar Sint-Maarten komen, mogelijk met hulp van het leger.

USAR heeft ongeveer zestig mensen en acht speurhonden, die levende mensen onder het puin kunnen ruiken, achter de hand. Het kan ook zijn dat de ploeg moet helpen om ambulancediensten en de brandweer in Sint-Maarten te helpen. Het is nog niet bekend wanneer een beslissing valt over de inzet.

De vrijwilligers van USAR werken onder meer voor veiligheidsregio’s, politie, Defensie en ziekenhuizen. USAR was onder meer actief na zware aardbevingen in Haïti en Nepal. In Nederland hebben ze onder meer geholpen na het brugongeluk in Alphen aan den Rijn en na de instorting van een oud pand in het centrum van Den Bosch.